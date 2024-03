A Firenze gli israeliani del Maccabi: elicotteri e controlli a persona in zona stadio Franchi

Firenze, 14 marzo 2024 – Elicotteri, controlli a persona, tutto il quartiere blindato. C’è tensione prima della partita di Conference League tra Fiorentina e gli israeliani del Maccabi Haifa.

Polizia e carabinieri controllano minuziosamente ogni via di accesso alla stadio Franchi.

Una serie di disposizioni e controlli di sicurezza stringenti e severi è stata istituita prima dell’inizio della partita. E ha fatto molto discutere la decisione di chiudere i cancelli dello stadio mezz’ora prima dell’inizio (la gara si gioca alle 18.45).

Alcuni negozianti hanno deciso di abbassare le serrande delle proprie attività già dopo pranzo. Vie e strade sono state chiuse a partire da mercoledì 13 marzo. Oggi, 14 marzo, chiusi viale Fanti (area di parcheggio retro presidio della “Misericordia”) e piazzale Berlinguer. Chiuse le restanti aree sottratte al regolare transito in occasione dei consueti incontri di calcio. Inoltre, stop alla circolazione in via Duprè (nel tratto Fanti-Frusa), via Mameli (nel tratto Fanti – Frusa), via Carnesecchi (nel tratto Fanti-San Gervasio). Il termine delle chiusure è previsto alla mezzanotte del 14 marzo.