Fiorentina-Maccabi Haifa: Campo di Marte “blindato”, controlli e divieti. Si gioca in un clima di tensione

Firenze, 14 marzo 2024 – Conto alla rovescia per Fiorentina-Maccabi Haifa di Conference League. Il clima di tensione che accompagna ogni gara delle squadre israeliane in Europa (a causa del conflitto in Palestina) si respira anche a Firenze, con una serie di disposizioni e controlli di sicurezza molto più stringenti e severi rispetto al solito. Molta polemica ha suscitato la decisione di chiudere i cancelli dello stadio mezz’ora prima dell’inizio (la gara si giocherà alle 18.45).

Già da mercoledì 13 sono stati chiusi viale Paoli e via Valcareggi, viale Nervi e piazzale Campioni del ’56. Non solo: interdetta anche la direttrice viale Fanti tratto Mille-Volturno (eccetto il controviale).

Oggi, 14 marzo, chiusi viale Fanti (area di parcheggio retro presidio della “Misericordia”) e piazzale Berlinguer. Chiuse le restanti aree sottratte al regolare transito in occasione dei consueti incontri di calcio. Inoltre, stop alla circolazione in via Duprè (nel tratto Fanti-Frusa), via Mameli (nel tratto Fanti – Frusa), via Carnesecchi (nel tratto Fanti-San Gervasio). Il termine delle chiusure è previsto alla mezzanotte del 14 marzo. Sospeso il mercato rionale.

Ricordiamo poi il divieto di vendita per asporto in forma fissa ed ambulante di bevande alcoliche di qualunque gradazione e di ogni altra bevanda in contenitori di vetro e/o lattine in tutti gli esercizi pubblici e attività commerciali di vendita; di consumo di bevande alcoliche di qualunque gradazione al di fuori degli esercizi pubblici, strutture e attività ricettive abilitate alla somministrazione; di detenzione dei cosiddetti spray contenenti principi urticanti all’interno dello stadio e all’esterno, in prossimità dell’impianto sportivo.

Il provvedimento, adottato dal prefetto Ferrandino, durerà dalle 7 del 14 marzo alle 7 del 15 marzo e riguarderà le seguenti aree: centro storico Patrimonio Mondiale Unesco di Firenze che ha come perimetro le seguenti aree di circolazione: Piazza Poggi; attraversamento dell’Arno lungo la linea della Pescaia; Piazza Piave; Viale della Giovine Italia; Piazza Beccaria (lato centro fino alla Porta); Viale Gramsci; Piazzale Donatello (lato centro); Viale Matteotti; Piazza della Libertà (lato centro sul quale confluiscono Via Cavour e Via San Gallo); Viale Lavagnini; Viale Strozzi; Viale Caduti dei Lager; Sottopasso ferroviario; Viale Fratelli Rosselli; Piazzale di Porta al Prato (lato centro fino alla Porta); Viale Fratelli Rosselli fino all’angolo con Lungarno Vespucci (Consolato Americano); attraversamento dell’Arno fino a Lungarno S.Rosa; Via lungo le Mura di Santa Rosa; Piazza Verzaia; Porta San Frediano; Viale Ariosto; Viale Aleardi; Piazza Tasso; Viale Petrarca; Piazzale Porta Romana (lato centro ove confluiscono Via dei Serragli e Via Romana); Giardino di Boboli, zona Bobolino fino al Forte di Belvedere; Via di Belvedere; Via dei Bastioni fino alla terrazza sopra il Torrione di San Niccolò; nonché l’area esterna dello Stadio A. Franchi compresa nel seguente perimetro: Piazza delle Cure, Viale dei Mille, Via Pacinotti, Via del Pratellino, Via Del Campo D’Arrigo, Viale De Amicis, Viale Lungo l’Africo, Piazza Alberti, Viale Ojetti, Viale Righi, Viale Volta.