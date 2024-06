Elezioni Scaletti, Luchi e Ravoni. I candidati aspettano il rush finale

E’ stata una campagna elettorale "porta a porta" quella dei tre candidati a sindaco di Fiesole. Cristina Scaletti, Edoardo Canino e Renzo Luchi fra colazioni, passeggiate e incontri hanno percorso il territorio comunale in lungo e largo per confrontarsi con gli abitanti . Il tutto fino al rusch finale di queste ore. Il primo a chiudere la campagna elettorale è stato martedì Edoardo Canino del centro destra per Fiesole con una cena al Lago di Romena . " Ho accettato la candidatura per offrire alla comunità la mia professionalità e il mio attaccamento al territorio fiesolano dove sono nato e che abito da sempre- ha detto -Ho ben chiaro alcune priorità come la sicurezza: ovvero il diritto a poter rientrare a casa senza trovarla svaligiata dai ladri". Ma si punta anche su trasporti pubblici più efficienti e si dice " no" allo scudo Verde, "ennesima scusa per fare cassa a danno dei fiesolani". Altro cavallo di battaglia è il tema rifiuti. "Il porta a porta non funzione. Vanno reintrodotti i cassonetti- prosegue Canino- Lo faremo". Sul fronte socio sanitario vuole la presenza dell’automedica h24. Oltre trecento persone sono passata dalla festa in piazza dei Mezzadri che mercoledì ha chiuso la campagna elettorale di Cristina Scaletti e della sua lista civica "Immagina Fiesole", che ultimamente ha richiamato l’attenzione sulla situazione delle scuole: "Manterremo e riqualificheremo tutti gli spazi educativi esistenti perché- si sottolinea- i presidi scolastici sono elementi centrali della vita dell’intera comunità". Cuore del programma è il rilancio di Fiesole in un contesto internazionale. Per questo si propone di candidare Fiesole a Capitale italiana della Cultura e come patrimonio Mondiale dell’Unesco. Sulla sicurezza si conferma la volontà di installare delle telecamere di sorveglianza in punti strategici del Comune.. Per i trasporti si chiede un tavolo con la Regione per potenziare il treno sulla Faentina e nella valle dell’Arno. E poi il rilancio delle infrastrutture sportive e la creazione di comunità energetiche. Ultime ore di campagna elettorale anche per Renzo Luchi dei Cittadini con il programma " Fiesole che Vive un ponte tra l’oggi e il domani".

"L’oggi significa concretizzare piani e programmi di manutenzione del patrimonio pubblico già avviati (Strade, viabilità, verde, edifici comunali, rete idrica....) e progetti di riqualificazione per interventi straordinari come negli edifici scolastici- spiega Luchi- al centro la salute e il benessere: dell’uomo, degli animali, dell’ambiente. Per le persone con fragilità proponiamo la formazione del Polo della Disabilità". Il socio-sanitario punta a 2 case di Comunità: una Compiobbi e una nell’ospedale S.Antonino di Fiesole, dove si conferma la destinazione d’uso socio-sanitaria e i 500mq del distretto. "Il domani si attua con il sistema Fiesole fondato sui principi dell’economia civile (artigianato, imprese, negozi di vicinato) il cui motore è un cittadino temporaneo consapevole. Turismo e Cultura- conclude Luchi- sono facce della stessa medaglia e sono sinonimo di accoglienza e crescita culturale dei Fiesolani, con il museo diffuso e la nascita di una scuola di Pace".