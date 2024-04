Elezioni Pittori scende in campo: "Trasporti e rifiuti tra le priorità"

I vertici dei partiti del centrodestra hanno voluto essere presenti al lancio ufficiale per la candidatura a sindaco di Figline e Incisa di Silvio Pittori: l’europarlamentare Susanna Ceccardi, il parlamentare Giovanni Donzelli e Paolo Giovannini, segretario provinciale di Forza Italia, hanno voluto dare un segno di unitarietà attorno al nome dell’avvocato, già candidato del centrodestra unito 5 anni fa, allora fermatosi al ballottaggio con il 48,6%.

Pittori, perché ha deciso di rimettersi in gioco?

"Cinque anni di consiglio comunale mi hanno permesso di conoscere meglio il nostro territorio e la nostra comunità. In questi mesi ho parlato con associazioni, persone, imprese: mi ricandido per portare avanti le loro istanze".

Aveva già lanciato la sua candidatura come civico; ora ha ottenuto il sostegno dei partiti di centrodestra, anche della Lega da cui è uscito 4 anni fa.

"I vertici dei partiti hanno esaminato il mio lavoro di questi anni e i rapporti che ho fatto crescere, dandomi il loro sostegno. Anche la Lega".

Singoli rappresentanti dei partiti anche in consiglio comunale, come FdI e Lega, hanno annunciato di uscire dalla coalizione contrari alla sua candidatura.

"Sono questioni per lo più personali, che sarebbero state da discutere di persona e non tramite i giornali. Non essendo problemi politici, son da derubricare come scontri pre-campagna elettorale. Si potrebbero risolvere incontrandosi".

Lascia una porta aperta?

"Il mio non è un invito, ma il centrodestra è una coalizione aperta al dialogo. Non poniamo preclusioni, pronti a riaccogliere anche chi ha avuto perplessità".

Quali sono le priorità per Figline e Incisa?

"Il secondo ponte sull’Arno, il rilancio del Serristori, un’altra modalità di smaltimento rifiuti, soluzioni per il trasporto pubblico. Vogliamo un nuovo sviluppo territoriale e che Figline e Incisa torni a contare: l’amministrazione finora non ha saputo alzare la voce e farsi valere neanche con la Regione. Lo faremo noi, anche perché il prossimo anno siamo sicuri di vincere anche lì".

Come sarà composta la sua coalizione?

"Da alcune liste civiche e dalle liste dei partiti. La mia sarà una campagna elettorale seria e concreta per il futuro governo del territorio".