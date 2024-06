Elezioni La campagna agli sgoccioli. Parte il rush finale dei candidati

Un sostegno "dell’ultima ora" per la candidata sindaco Maria Arena. A pochi giorni dalle amministrative del prossimo fine settimana a Calenzano è arrivato infatti l’appoggio pubblico del Movimento 5 Stelle all’aspirante prima cittadina già sostenuta da Partito Democratico, Futura e Calenzano in Movimento. L’annuncio è stato dato durante l’assemblea pubblica sul tema delle politiche di sviluppo per l’Area Metropolitana Fiorentina che si è tenuta due giorni fa a Calenzano: "Sono tanti gli argomenti che ci uniscono - ha spiegato il candidato sindaco M5S per Firenze Lorenzo Masi - contro i pochi che ci differenziano. Purtroppo a Firenze hanno prevalso questi ultimi, mentre a Scandicci, Signa, Impruneta siamo riusciti a presentarci alle elezioni insieme. A Calenzano soltanto il fattore tempo ci ha impedito di costruire una lista comune, ma siamo qui a sostenere il programma del Centrosinistra". Dal fronte del centrodestra, invece, una delle ultime polemiche prima del voto portate avanti dal candidato sindaco Daniele Baratti riguarda i costi insostenibili sopportati fino ad oggi per un immobile poco utilizzato come il centro espositivo St.art, di proprietà della Calenzano Comune, che ha richiesto, dal momento dell’acquisto, nel 2007, al 2017, "circa 680mila euro di investimenti e manutenzione straordinaria, a cui si aggiungono i contributi della Regione per circa 500mila euro. Un totale di oltre un milione di euro per una struttura che, al di là di alcuni eventi durante l’anno, spesso risulta chiusa e inutilizzata. Nel 2022 l’immobile è stato utilizzato solo 26 giorni su 365, mentre nel 2023, esaminando i dati aggiornati a settembre, è stato usato 35 giorni. È evidente che questo immobile, adoperato prevalentemente per la fiera dell’olio, non è stato valorizzato adeguatamente". Da qui la proposta di Baratti di destinare questo spazio ai giovani. Sul fronte del centrosinistra il candidato sindaco Giuseppe Carovani, sostenuto da Sinistra per Calenzano, Per la mia città e Calenzano Democratica, domani alle 17,30 al circolo Arci di Carraia incontrerà i residenti per poi proseguire, alle 19, con un aperitivo al circolo Arci La Vedetta. Venerdì 7, dopo l’incontro alle 17,30 al circolo Arci la Fogliaia, il comizio finale di Carovani sarà nella terrazza accanto al palazzo comunale. Federica Brunori di Italia Viva chiuderà invece la campagna elettorale venerdì 7 alle 19,30 con una apericena al Comitato elettorale in via Pratese 122 a Sesto.