Elezioni, il centrodestra con Mazzei: "Trasporti e infrastrutture le priorità"

Chiara Mazzei, attuale capogruppo di centrodestra in Consiglio, è la candidata Sindaca del suo schieramento.

Quali sono le priorità per il territorio e per i cittadini rufinesi secondo lei?

"La questione trasporti ed infrastrutture, che ad oggi non garantiscono né la puntualità, né l’effettivo arrivo a destinazione dei pendolari. Ritengo necessario un potenziamento dei medici di base e del sistema assistenziale. Su questo basta un solo esempio: le famiglie sono costrette a prendere giornate di ferie per poter ritirare i pannoloni per l’incontinenza. Mancano risposte alle esigenze dei giovani, giovanissimi ed anziani. Serve un maggiore confronto con le associazioni, per migliorare l’efficacia dell’azione dell’Amministrazione, considerando che gli spazi di proprietà comunale ci sono".

Come giudica il lavoro dell’Amministrazione uscente?

"Insufficiente e inefficiente. Le carenze sono tali che non sono stati in grado neanche di ottenere un incontro fra il Consiglio Comunale ed i dirigenti di RFI e Regione per discutere della questione del trasporto ferroviario o, in alternativa, ottenere un efficientamento del TPL per aumentare le possibilità di spostamento dei pendolari, lavoratori e studenti".

Quali saranno i punti salienti del suo programma?

"Realizzazione della comunità energetica comunale, come già presentato in consiglio comunale con una nostra mozione. Poi l’istituzione della proloco, per il coordinamento e la collaborazione fra le realtà associative del territorio, che potranno accedere a benefici fiscali e finanziamenti pubblici. Il rilancio del nome Rufina in stretta collaborazione con le eccellenze del territorio. Sostegno alle famiglie ed alle imprese, realtà strettamente legate fra loro, partendo da incentivi per le nuove attività, grazie alle quali sarà possibile sostenere quelle già presenti sul territorio. Infine sostegno allo sviluppo delle società sportive, studio e proposta di soluzioni per la pianificazione stradale e ferroviaria coordinata con tutti gli enti sovracomunali".