Elezioni Ecco il ’laboratorio civico’. Nasce la lista "Sinistra e Ambiente"

di Manuela Plastina

Nuova lista per le prossime amministrative di giugno e, al momento, l’unica con il termine "sinistra" nel logo: nasce "Sinistra e Ambiente per Bagno a Ripoli", "un nuovo laboratorio civico e politico animato da un gruppo di varia età e provenienza, tutti radicati nel territorio e legati da un minimo comune denominatore", ossia "i valori di una sinistra che mette al primo posto i diritti, il lavoro, scuola e cultura, e una spiccata sensibilità verso i temi dell’ambiente e della sostenibilità ambientale" si legge nel loro programma elettorale. "Sinistra e ambiente – dicono Silvia Innocenti Becchi, Giovanna Bussi e Mary Barbera, tra le promotrici del progetto – non sono due concetti separati, ma due facce di una visione globale. Vogliamo uno sviluppo dinamico ed armonico del nostro territorio, sostenibilità ambientale e attenzione per chi ci vive e lavora, in particolar modo le fasce più deboli e in difficoltà".

Ancora nessun nome, oltre il loro, degli aspiranti consiglieri e soprattutto nessun nome, al momento, come candidato sindaco. La corsa a primo a cittadino intanto è ancora a due: Francesco Pignotti è il candidato del Pd, uscito dalle urne delle primarie di partito, Francesca Cellini della lista civica di sinistra "Bagno a Ripoli futura".

Italia Viva ancora non si è espressa: ha paventato un suo candidato sindaco, ma potrebbe anche aderire ad una potenziale coalizione. Probabile il ritorno in campo dell’attuale consigliera Sonia Redini per Cittadinanza Attiva, ma ancora niente di ufficiale, mentre la lista apre a un possibile dialogo con la nuova "Sinistra e ambiente" per comunanza di valori.

Il Movimento 5 Stelle ha annunciato un nuovo gruppo e una nuova lista: nessun nome, però, e neanche se presenterà un proprio candidato o sosterrà in coalizione quello di un’altra lista. Nel centrodestra al momento tutto tace. Almeno ufficialmente, perché sotto il coperchio del silenzio assoluto, ci sarebbe un gran movimento. L’uscita di scena non senza polemiche del ripolese Marco Manzoli che ha ritirato la propria disponibilità alla candidatura, segue le parole della consigliera regionale FdI Elisa Tozzi che chiede l’unione della coalizione "al di là dei personalismi". Ma intanto un nome ancora non è emerso e le urne di giugno son sempre più vicine.