Elezioni comunali, entra nel vivo la campagna elettorale a Impruneta

Ultime ore di ufficio elettorale aperto, poi i giochi entreranno nel vivo: entro le 12 di oggi vanno depositate in Comune le liste di candidati consiglieri a sostegno degli aspirati sindaco di Impruneta con relativo nome e logo. Poi inizierà la vera e propria campagna elettorale a 29 giorni dall’appuntamento con le urne. Salvo sorprese dell’ultima ora, saranno tre le liste con relativi aspiranti primi cittadini in gara per individuare la nuova amministrazione comunale dopo 10 anni (due mandati consecutivo) di Alessio Calamandrei. Andando in ordine di autocandidatura pubblica, la lista civica Impruneta Futura candida come suo sindaco Matteo Aramini, assessore alla cultura e al turismo uscente: dopo lo strappo col Pd, ora è sostenuto da un gruppo civico al quale ha dato il proprio sostegno anche il Terzo Polo. Matteo Zoppini (iscritto a FdI) è il candidato di "Voltiamo Pagina", lista civica che riunisce tutti gli attuali consiglieri di opposizione sia di sinistra che di destra. Il Pd schiera Riccardo Lazzerini che proprio stamani alle 10 in piazza Buondelmonti presenterà lista e candidati e chiarirà chi fa parte della coalizione, a partire dal Movimento 5 Stelle: se l’attuale consigliere Flavia Murrai e il rappresentante locale Leonardo Rossi hanno aderito personalmente a "Voltiamo Pagina", il loro ex partito ne ha preso le distanze senza ancora ufficializzare se sosterrà o meno la coalizione di Lazzerini.

Manuela Plastina