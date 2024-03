Elezioni Amato scende in campo. Corsa a sindaco per il centrosinistra

Anche a Dicomano scende in campo il primo candidato sindaco. Quello del centrosinistra che in un’assemblea tenutasi ieri ha presentato Massimiliano Amato, ora assessore all’Ambiente, Servizi Pubblici Locali, polizia Municipale, Protezione Civile e Transizione digitale. E’ stato proprio il sindaco uscente, Stefano Passiatore, a riportare all’attività politico-amministrativa Amato scegliendolo, due anni fa, come assessore. Ha 54 anni, lavora come responsabile informatico di un’azienda di Vicchio che produce apparecchi elettromedicali, e la sua attività politica inizia fin dagli anni ’90, provenienza Ds. E’ stato consigliere e presidente del consiglio comunale. E attualmente non è iscritto al Pd. La designazione di Amato, da parte del Partito Democratico dicomanese, non è stata scontata, ma alla fine non ha visto particolari frizioni. "Abbiamo chiesto la disponibilità a diversi, sia assessori che consiglieri – spiega la segretaria del Pd Chiara Minozzi -. Alcuni non hanno accettato, Amato si è detto disponibile". L’amministrazione Passiatore lascia al nuovo candidato un’eredità ricca, ma anche pesante e impegnativa: "Lo so bene – dice -: in questi anni Dicomano ha avviato una serie notevole di opere pubbliche, che porteranno un importante sviluppo, soprattutto grazie ai fondi Pnrr che l’amministrazione è riuscita ad ottenere." L’impegno di Amato è così quello di portare a compimento questi lavori. Ma non solo.

"Questo grande impegno per le grandi opere e per lo sviluppo futuro può aver portato a dedicare meno attenzione alle piccole cose, quelle che i cittadini vedono tutti i giorni. Credo che abbiamo fatto il possibile, viste le poche risorse di cui il comune dispone sia sul piano tecnico che gestionale. Vorrei però dare risposte anche ai bisogni e ai problemi quotidiani. Sicuramente mi voglio porre in continuità politico amministrativa con l’attuale amministrazione condividendo in toto gli obiettivi che essa si era posta. E siamo già al lavoro per costruire un programma per la Dicomano del futuro". Amato avrà il sostegno del Pd, del PSI e di Italia Viva. Nessun accordo invece con il gruppo civico di Dicomanocheverrà.

Paolo Guidotti