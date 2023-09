Elezioni 2024 La scelta della sinistra. È Carovani il candidato sindaco

di Sandra Nistri

La ‘chiamata all’unità’ fatta dall’ex vicesindaco Enrico Panzi è morta ancora prima di nascere. Come prevedibile il fronte del centrosinistra si presenterà diviso alle amministrative della primavera 2024 e c’è già un candidato, fra l’altro decisamente di peso. Dopo l’assemblea di due sere fa alla Casa del popolo di Calenzano, infatti, Sinistra per Calenzano e Per la mia Città hanno ufficializzato, molto prima della scadenza elettorale, la candidatura a primo cittadino di Giuseppe Carovani, già sindaco per due mandati dal 1999 al 2009. Dovrebbe essere sostenuto, come annunciato nei giorni scorsi, anche da "Calenzano Democratica" formata, fra l’altro, da diversi ex esponenti del Pd, ma il fronte potrebbe ulteriormente allargarsi.

Durante l’assemblea di lunedì – sottolineano gli organizzatori – "sono stati ribaditi i punti fondanti su cui si intende elaborare il programma di governo cittadino e costruire una coalizione civica: fermare l’espansione urbana e il consumo di suolo per concentrarsi sulla rigenerazione del già costruito, dare nuovo impulso all’edilizia sociale anche riutilizzando il patrimonio pubblico dismesso, imprimere una spinta decisa verso la transizione energetica, riconnettere il tessuto sociale con il sostegno a chi ha bisogno, valorizzare l’importante rete associativa e dei circoli, concretizzare la partecipazione dei cittadini alle scelte di governo, razionalizzare investimenti e scelte di bilancio ottimizzando il funzionamento della macchina amministrativa".

Sinistra per Calenzano spiega anche di avere provato più volte a ricucire la spaccatura a sinistra con l’attuale maggioranza ma non sarebbe stato riscontrato "alcun segnale d’apertura: i rappresentanti della maggioranza hanno ritenuto di condividere e di sostenere le scelte di governo dell’attuale amministrazione comunale - anche quelle che sono state oggetto di maggior contestazione da parte dei cittadini - confermando di fatto l’esistenza di una sostanziale differenza di visione e di metodo".

Tra i motivi di insanabile divisione, fra l’altro, il progetto per la realizzazione di alloggi Erp nell’area verde di via Faggi-via Pertini. A questo punto, in attesa degli altri candidati sindaco, l’ipotesi del ballottaggio appare praticamente scontata e Carovani potrebbe sicuramente essere uno dei due contendenti.