Eleonora, la cantante lastrigiana approda su Rai uno. Al ’Tali e quali show’ per interpretare Katy Perry

LASTRA A SIGNA

È approdata su Rai1, alla trasmissione "Tali e quali" per interpretare Katy Perry, esibendosi in "Fireworks". A raccontare l’avventura sul piccolo schermo, Eleonora Costanzo, in arte Ele Norash, cantante (e non solo) di Lastra a Signa, da anni impegnata fra musica, pittura, recitazione e shooting. "Sto uscendo da un periodo difficile – spiega – perché sono stata sottoposta a un intervento importante e successivamente ho scoperto di soffrire di ipotiroidismo, prendendo dieci chili in due mesi. Per questo, quando ho saputo di essere stata selezionata per ‘Tali e quali’ ho avuto qualche perplessità, ma grazie all’incoraggiamento della redazione, di familiari, amici e fan, ho deciso di partecipare". Uno show, quello andato in onda su Rai1, all’insegna della musica, dei colori e della coreografia. "Sapevo di non essere al massimo – prosegue Ele Norash – e non del tutto somigliante al personaggio a causa del recente aumento di peso, ma è stata una bellissima esperienza e un modo per tonnare sul palco, in attesa di recuperare la piena forma. Carlo Conti poi è stato gentilissimo: mi ha anche detto di venire spesso a Lastra a Signa per mangiare la bistecca in un ristorante del centro". Grande appassionata di canto, Eleonora ha iniziato a esibirsi giovanissima. Nel 1996 è approdata a "Lo Zecchino d’Oro", con la canzone "Il super poliglotta" e da allora ha preso parte a vari musical, ha lavorato come modella, è stata coprotagonista nei film "Cosmic Saturnia" di Neil de Souza e "Playboy" di Domenico Costanzo. Notata per la sua somiglianza con Katy Perry, si è dedicata al progetto "Celebrity Stars" che valorizza le icone femminili della musica: oggi ne è la direttrice artistica e dal 2019 porta lo show in giro per il mondo. Li.Cia.