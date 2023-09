Eleonora e il brand nato per amore "L’idea da una dedica su un cappello"

Un nuovo marchio tutto toscano che nasce dall’amore, in primis per se stessi. È ‘ME’, il brand di cappelli – e presto anche di abbigliamento – ideato una romantica notte di primavera da Eleonora Biancheri, 39enne fiorentina "appassionata di moda, ma senza esserne vittima". Con nel bagaglio una laurea alla Iulm e un’esperienza di quattro anni a Milano nel marketing e comunicazione di un’azienda di cosmetica di lusso, "Dopo varie vicissitudini a giro per l’Italia sono tornata a Firenze e sono finita a lavorare nella comunicazione del food&beverage, settore che amo tantissimo", racconta. E proprio all’ombra del Cupolone, Incontra Martino, con cui inizia una relazione: "A maggio, una mia amica regala a Martino un cappello rosso preso a una festa di Pitti. Ero a Cecina in vacanza, ma al contempo mi stavo facendo nuovi contatti di lavoro, ero molto stimolata da tutto e da tutti. Lui, che ha una spiccata vena artistica, decide di dedicarmi questo cappello: prende un pennarello e disegna sopra un cuore con le nostre iniziali: ME. Io rimango folgorata da quel messaggio semplice, essenziale. ME sul quel cuore sono sì le nostro iniziali, ma è anche ‘me’, ognuno di noi, un amore innanzitutto per se stessi, perché per amare bisogna ricordare che il primo passo è amarsi".

Di lì è partito tutto. "L’indomani vado a San Vincenzo per far trasportare il disegno in digitale, per vedere cosa ne esce. Eva Giannoni è una creativa fantastica, spesso mi fa le grafiche per il web, ha capito subito quello che volevo fare. Appena visto digitalizzato, mi sono subito innamorata di quel marchio e l’ho registrato, adesso è in corso l’iter. Ho voluto portare quel momento importante per me in un brand. E così è nato lo slogan ‘ME è una questione di cuore’. L’essenzialità, la semplicità, l’amore per se stessi sono tutto. È un concetto molto semplice, non ci sono grandi sovrastrutture dietro: ‘Welcome to my basic space’. E anche il cappello che abbiamo lanciato rispecchia questo assunto, dal gusto street, con una tesa molto larga, essenziale anche nelle tre colorazioni: nero, grigio e bianco. Ma non sarà solo un brand di cappelleria; vorrei evolvere in una collezione un po’ più ampia: costumi, body, pantaloni, felpe…".

E dal marchio a produzione e vendita è stato un attimo per la giovane monticellina, che per onorare lo spirito del brand, semplice e dal forte impatto comunicativo, ha scelto di partire proprio dal suo Oltrarno per poi allargarsi alla verace costa livornese: "Ho trovato dei sostenitori che mi hanno dato fiducia e hanno supportato la mia idea. I miei prodotti stanno uscendo in vari store. Per ora a Firenze da MMega di Camilla Bianca Sassi in piazza Nazario Sauro, un bellissimo negozio sempre aperto alle nuove tendenze; a breve arriverà anche a Burlesque a Rosignano e a Kaos a Cecina e sto già lavorando per un punto vendita a Ibiza il prossimo anno. Potete seguire gli aggiornamenti sul canale Instagram ‘___me____me__’".

Carlo Casini