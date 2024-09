Eleonora Duse, una vita da diva. Con il Lyceum spettacolo e tour

La vita e la carriera di una delle più grandi icone del teatro mondiale verranno portate in scena in occasione del giorno del suo compleanno. ’Eleonora Duse. Una vita da Diva’, è lo spettacolo organizzato dal Lyceum Club Internazionale di Firenze cper il 3 ottobre (ore 21), al Teatro della Pergola. Un luogo emblematico per Duse, assidua frequentatrice dei salotti culturali fiorentini e che qui lasciò un segno indelebile, tanto da vedersi intitolato il primo camerino del teatro.

"Il Lyceum è il primo club femminile in Italia, attivo e vitale dal 1908 nell’ambiente culturale fiorentino e non solo. Forte di una rete di prestigiosi contatti nazionali e internazionali, ha inteso rendere omaggio a una grande donna, che ha rivoluzionato il modo di fare teatro – dichiara Donatella Lippi, presidente del Lyceum Club Internazionale di Firenze -. Duse ha incarnato le tensioni, le aspirazioni, le sofferenze della generazione di donne che hanno scritto il loro ruolo professionale e sociale nelle pagine di una storia nuova, di cui sono divenute protagoniste. Non solo: Duse, fondando a Roma la Casa delle attrici, ha proposto un modello di solidarietà culturale e professionale, i cui valori sono quelli che hanno ispirato anche la nascita del Lyceum, con un’impostazione generativa, capace di far sentire i suoi effetti ancora oggi".

Basato su un monologo di Ghigo De Chiara, il testo narra l’ultima notte della vita dell’attrice a Pittsburgh attraverso l’interpretazione di Susanna Marcomeni, già premiata con il prestigioso Premio Duse. Le luci di scena sono curate da Vinicio Cheli, la Fondazione Teatro della Toscana collabora all’iniziativa. Nel solco della missione di promozione delle arti e di sostegno alle donne, il Lyceum e il Teatro della Toscana guardano al futuro affidando a giovani attrici, selezionate a livello nazionale, il compito di portare avanti lo spettacolo in replica, culminando con il conferimento del Premio Lyceum Internazionale di Firenze ’La Duse del futuro’.

Valore aggiunto alla manifestazione sarà la possibilità (per i giovani spettatori under 30 che si saranno prenotati scrivendo a [email protected]), di esplorare la Pergola con una visita guidata in tanti luoghi non accessibili al pubblico, per conoscere da vicino la storia di questo teatro. Sarà possibile visitare il camerino di Eleonora Duse, il tubo di Meucci e altri luoghi e memorabilia pieni di sorprese.