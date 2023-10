El.En aumenta ancora il fatturato a Calenzano: solo in Cina va a retromarcia

Ancora numeri positivi per El.En., azienda leader nel mercato dei laser con sede a Calenzano. La relazione approvata, nei giorni scorsi, dal Cda per il primo semestre 2023 si chiude con un fatturato di gruppo ancora in aumento, pari a 346 milioni circa e con una variazione del +6% rispetto allo stesso periodo del 2022. L’andamento ha evidenziato risultati positivi in tutti i settori e segmenti con la sola eccezione del mercato del taglio laser in Cina. Nel settore medicale il fatturato si avvicina ai 200 milioni registrando una crescita dell’8,5% con un andamento particolarmente positivo dei sistemi per applicazioni chirurgiche e una crescita più contenuta nei sistemi per estetica e terapia. La crescita del settore industriale nel semestre è pari al 2,1%, rallentata dalla performance negativa sul mercato cinese. Cresce il fatturato anche nel segmento del restauro.