El.En apre le porte e diventa teatro. Daniela Morozzi protagonista. Storie di donne e ingiustizie

Apparentemente la sede di un’azienda, tra apparecchiature e laboratori, è lo spazio più distante da un teatro. Eppure, proprio una multinazionale, leader mondiale nel campo dei laser, si è trasformata, più volte, in un palco teatrale: si tratta della El.En. con sede a Calenzano che, in questi giorni, ha aperto le sue porte per ospitare uno spettacolo dal forte impatto emotivo. L’attrice Daniela Morozzi, con il musicista Stefano ‘Cocco’ Cantini, ha infatti portato in scena ’Articolo femminile’, lavoro incentrato sul tema, purtroppo sempre più drammaticamente attuale, della violenza sulle donne.

L’idea di celebrare la ’Giornata internazionale contro la violenza sulle donne’ con un evento che parlasse di storie di donne, di ingiustizie, di stereotipi e di soprusi è stata lanciata, in questo caso, dalle rappresentanze sindacali ed accolto subito dalla direzione di El.En.

Alla fine lo spettacolo ha ottenuto un grande successo. ’Articolo Femminile’ si è rivelata un’apparente analisi illogica della carta stampata: filo conduttore l’universo in cui la donna è protagonista. Questo il fil rouge degli articoli di giornale letti e interpretati da Daniela Morozzi, dove la figura della donna emerge in straordinario rilievo a tutto tondo. Sul palco, Daniela, trascinante attrice di teatro, cinema e televisione, e Stefano, sassofonista noto a livello internazionale e una delle voci più personali e liriche nello scenario della musica jazz, hanno letteralmente incantato i presenti.

All’inizio dello spettacolo è stato osservato un minuto di silenzio in memoria di Giulia Cecchettin, uccisa dall’ex fidanzato lo scorso 11 novembre, nell’area industriale di Fossò, in provincia di Verona. Un minuto di silenzio che mira a ricordare e tutte le sfortunate donne che sono state, e sono ancora, vittime di violenza, con la speranza – come è stato ripetuto – "che quella sedia vuota in prima fila, con davanti un paio di scarpe rosse, resti veramente l’ultima". L’esperienza del ’teatro in azienda’ si è ripetuta più volte alla El.En: nello scorso settembre, ad esempio, la sede calenzanese aveva ospitato la rappresentazione ’1927 - Monologo Quantistico’, dell’attrice e drammaturga Gabriella Greison.

Lo spettacolo, molto apprezzato dai dipendenti dell’azienda, è la prima rappresentazione teatrale al mondo che racconta il ritrovo a Bruxelles di tutti i fisici del XX secolo che hanno fatto nascere quel giorno la fisica quantistica e, quindi, il mondo di cui oggi El.En. è assoluta protagonista.