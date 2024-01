“Ha guidato gli Uffizi, ora la città?” La candidatura di Schmidt a Firenze finisce sul New York Times

Firenze, 9 gennaio 2024 – Eike Schmidt a Palazzo Vecchio? La notizia sembra fare davvero il giro del mondo, perchè anche il New York Times, uno dei più importanti quotidiani Usa e del mondo, si è occupato della possibile candidatura a sindaco dell’ex direttore degli Uffizi e, più in generale, delle prossime amministrative a Firenze.

L’articolo, uscito nei giorni scorsi sulle colonne del giornale, è sostanzialmente un riassunto delle puntate precedenti. Si spiega come il moderato Eike Schmidt sia tentato da un partito, Fratelli d’Italia, che rappresenta un’espressione dell’estrema destra in Italia, e si fa notare come gestire un museo – seppur importante e prestigioso – come gli Uffizi sia ben altra cosa rispetto a una città difficile e complessa come Firenze.

Schmidt, nominato da poco direttore a Capodimonte, non ha ancora sciolto le riserve. Una risposta in tal senso dovrebbe arrivare entro fine mese, ma il duello a distanza col Pd è già cominciato. E anche di questo si parla sulle colonne del Nyt.