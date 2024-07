Educazione alimentare, appello di Petrini

"Col cibo si educa, col cibo si cambia". È partita dal castello di Tignano la campagna di sensibilizzazione lanciata dal fondatore di Slow Food Carlo Petrini per l’introduzione obbligatoria dell’educazione alimentare, come materia di studio e consapevolezza, nelle scuole di ogni ordine e grado. Petrini, ospite della 35ª edizione del Festival per l’Ambiente e l’Incontro tra i Popoli, ha fatto partire il suo appello all’educazione alimentare che mira alla raccolta di un milione di firme da indirizzare al governo. "Attraverso l’educazione alimentare e i comportamenti alimentari virtuosi - ha dichiarato Petrini- la tavola può diventare un luogo di consapevolezza e piacere, e l’ambito in cui la conversione ecologica prende corpo in maniera più rapida. Al contempo, il cibo è lo strumento ideale per sperimentare e promuovere un’educazione articolata, complessa e creativa". Nel corso dell’iniziativa, promossa e sostenuta dal Comune di Barberino Tavarnelle e organizzata dal Comitato culturale, Petrini ha ricevuto il Premio per l’Ambiente dal sindaco David Baroncelli e dal presidente del Comitato Paolo Gianni. Intanto domani alle 21,30 sarà la volta dello storico Franco Cardini nell’incontro ’Chi alimenta la guerra? Chi ostacola la pace?’ .

AnSet