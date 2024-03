Educazione alimentare a mensa

Spiegare il menu servito a scuola, stimolando studenti e alunni a consumare piatti e pietanze diversificate, ma anche ad apprendere le relazioni fra ambiente, cultura e consumi. È l’obiettivo degli incontri rivolti ai ragazzi delle scuole d’infanzia ed elementari di Lastra a Signa. Promossi da Cir Food (l’azienda che gestisce la ristorazione scolastica), in collaborazione con Comune di Lastra a Signa e Istituto comprensivo, prevedono cinque aree tematiche che hanno la finalità di educare i bambini a corretti stili di vita e a riflettere su tematiche ambientali. Sono previsti anche progetti sul territorio, come la visita allo stabilimento Mukki, all’azienda agricola Marcello Paoli o alla fattoria didattica Isolamanna. Il 17 aprile alle 17 sarà quindi organizzato anche un appuntamento con i genitori al Centro cottura in via Togliatti sull’alimentazione del bambino con l’intervento del pediatra Paolo Becherucci.