Educatori e sportivi. Incontro formativo

Allenatori sportivi ed educatori extrascuola, il comune li chiama a raccolta. L’appuntamento è sabato 24 dalle 10 alle 13 per un incontro formativo che si terrà in piazza Matteotti, alla fabbrica dei saperi (l’ex palazzo comunale). L’incontro è organizzato nell’ambito delle attività della Comunità educante di Scandicci che accomunano scuole, famiglie, associazioni sportive e culturali, circoli, parrocchie, istituzioni, centri di socialità e "ogni persona coinvolta nella crescita di ragazze e ragazzi". Le iscrizioni sono aperte online con un form da compilare che si trova in rete civica.