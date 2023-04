Edipo? Va in analisi. E Galileo è ospite in tv

La struttura è quella del grande varietà di un tempo, nell’avvicendarsi di sketch, monologhi e numeri musicali ma lo spirito è figlio dei tempi che corrono, tempi bui sui quali Contenuti Zero intende accendere le scintillanti e aspre luci del varietà. Torna così, a grande richiesta, il varietà che sarà portato in scena domani, alle ore 21, al Teatro Puccini (via delle Cascine, 41). Sei comici e una band attraversano i deliri della storia e del mondo trasformandoli in sketch e canzoni satiriche. Lo spettacolo sarà un viaggio vertiginoso nel mondo del ridicolo e dell’assurdo, tra rievocazioni storiche, invenzioni futuristiche e tripudi irrazionali.

In una delle serate di Contenuti Zero vi potrà capitare di vedere Galileo Galilei umiliato dai tuttologi di un talk show, la miniera dei sette nani delocalizzata nei Balcani dall’imprenditoria crudele di Biancaneve, un’assemblea del corpo umano convocata per risolvere una profonda crisi intestinale, Leopardi che canta l’infinito sulle note di una canzone neomelodica, Edipo in analisi da Sigmund Freud la moglie di Dante infuriata all’uscita dell’aldilà.

Questi e decine di altri sketch sono il materiale di uno spettacolo che può cambiare ogni sera e che lascerà tutti a bocca aperta.

Scritto da Andrea Delfino, Tano Mongelli, Giuseppe Scoditti, Valentina Cardinali, Carlo Amleto Giammusso, Giulia Vecchio, Lorenzo Attanasio e Bruno Sassi, vedrà sotto i riflettori Valentina Cardinali, Andrea Delfino, Carlo Amleto Giammusso, Tano Mongelli, Giuseppe Scoditti, Giulia Vecchio, Lorenzo Attanasio e Bruno Sassi.

La storia di Contenuti Zero comincia a Milano nel 2017 con una versione primordiale composta da sketch classici tratti dalla rivista anni 50’. Il pubblico gradisce e chiede di più. Ed è così che ogni primo mercoledì del mese in un piccolo locale di Milano, i protagonisti abbandonano i pezzi di repertorio e presentano al pubblico sketch e canzoni sempre nuove: sette serate che vedono rinascere una forma perduta, il varietà riprende vita e si rivela subito un successo. Basti pensare che la prima stagione si chiude con un triplo "best of" tutto esaurito allo storico Zelig di Milano che ha sfornato generazioni di artisti.

Nel 2019 poi il format va in scena con sette nuovi spettacoli al Teatro Leonardo di Milano.

Dopo una breve tournée a inizio dal 2020, anche loro sono stati messi a tacere dalla diffusione del covid. Ma nel silenzio forzato della pandemia sono state scritte altre ore di repertorio che hanno ridato linfa, energia e nuove idee a Contenuti Zero che è ripartito ufficialmente ad agosto 2021 con un tour tra locali e teatri. Per informazioni è possibile consultare il sito internet del teatro all’indirizzo web: www.teatropuccini.it

Rossela Conte