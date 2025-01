Scandicci, rinasce il punto edicola grazie alla Coop: “Un ottimo servizio al cittadino”

Scandicci (Firenze), 16 gennaio 2025 – Un punto edicola alla Coop di Scandicci. Dopo la chiusura di alcune rivendite di giornali nel territorio comunale e in particolare con la sparizione dell’edicola della zona di Vingone, per molte persone informarsi era diventata un’impresa. Tanti anziani non sapevano più dove poter acquistare le testate.

L'angolo dedicato ai giornali dentro la Coop di Scandicci, in località Vingone. Un servizio importante dopo la chiusura dell'ultima edicola

L’iniziativa della Coop “salva” la situazione: è stato infatti varato un punto vendita giornali proprio all’interno del supermercato di Scandicci. Una iniziativa che ha trovato il plauso di molti cittadini e che è stata possibile grazie alla collaborazione tra lo stesso Comune di Scandicci e la Coop. “Un bel servizio soprattutto per chi ha problemi a muoversi – dice un cittadino – Qui possiamo trovare finalmente i giornali tutti i giorni”. Nel punto edicola è possibile trovare le principali testate nazionali, sia quotidiani che periodici.

Tutto comincia alla fine di novembre 2024, quando una donna residente fuori Toscana scrive alla sindaca di Scandicci Claudia Sereni per segnalare come i suoi anziani genitori, residenti a Scandicci in zona Vingone, non avessero più un posto dove poter andare ad acquistare i quotidiani.

“Vorrei richiamare l’attenzione – si legge nel testo inviato a Sereni – sul valore sociale di un negozio come il giornalaio: un punto di riferimento per un quartiere, per incentivare la passione nell’informarsi, nel poter trovare mezzi per capire e confrontarsi”. “La mia mail – prosegue – è la segnalazione di un vuoto sociale”.

L’apertura di uno nuovo spazio per la vendita dei quotidiani e periodici “sarebbe un apporto fondamentale”. Tanto più fondamentale per quanti, come i genitori della cittadina, per motivi di età o altro, hanno difficoltà a muoversi verso altre zone di Scandicci. La sindaca Claudia Sereni, dopo aver letto la mail, ha contattato Unicoop Firenze, che si è subito resa disponibile ad attivare il servizio, in modo da andare incontro alle esigenze dei residenti della zona.