Ecco Taste, tanti gli eventi a Firenze

Firenze, 3 febbraio 2024 – Riecco Taste, la fiera dedicata al gusto organizzata da Pitti Immagine e giunta alla 17/ma edizione, da oggi a lunedì alla Fortezza da Basso di Firenze: partecipano 660 aziende. Il salone si è aperto oggi con la presentazione del progetto speciale Off di Giannoni & Santoni. Si tratta di New Egg, a cura di Nicolas Ballario, collezione di venti pollai domestici immaginati dal duo artistico Vedovamazzei. Realizzati in legno, sono apribili e chiudibili, lo sportello superiore custodisce il nido. Ma poi Taste anima anche tutta la città: l'azienda Pieve di Campoli (450 ettari di terreni di proprietà dell'Arcidiocesi di Firenze) organizza un percorso all'interno del Museo Dell'Opera del Duomo con i prodotti valorizzati da Vito Mollica. Al 25Hours Hotel va in scena la 'notte dei poeti maledetti', con cocktail a base di gin e lettura di poesie. E poi all'Osteria Cipolla Rossa c'è una serata dedicata ai piatti degli anni '80 come il cocktail di gamberi, alla Trattoria Sant'Agostino una cena dedicata al colore viola, all'Obicà invece la serata 'Capocollo Fever'.

Lunedi invece sfida per il miglior Club sandwich con gli chef di 13 hotel di Firenze, nel ristorante Atto di Vito Mollica a Palazzo Portinari Salviati. Infine il quartiere di San Frediano si anima con assaggi di alici in barrique di Cetara, Vermouth e Gin, i prodotti di Cru Caviar, i vini di Enio Ottaviani, tartufi e vongole, in 4 locali storici. Tra le 660 aziende di Taste sono diversi i prodotti nuovi e speciali: Fattoria Lavacchio propone il Vermouth agricolo Bouquet da uve Chardonnay, Bella Lodi porta il formaggio stagionato dalla crosta nera che nasce dalla tradizione casearia lodigiana risalente al Medioevo. C'è poi la porchetta gourmet: Contessa 1522 la prepara ancora con la ricetta originale, massaggiata a mano per 40 minuti e lasciata riposare per 13 ore, Venditti la propone delicata al palato e digeribile, made in Abruzzo. C'è poi l'azienda Tenuta Ca' Negra che illustra il suo Wagyu Ca'Negra, primo allevamento di bovino Wagyu fullblood certificato in Italia ed Europa. La via del Tè lancia una collezione, Giardini segreti, ispirata a giardini romantici e nascosti, e l'azienda Il Bottaccio la pappa al pomodoro e ribollita in vasetto. C'è anche Esercito italiano con il suo Cioccolato militare, fondente al 70% avvolto nello storico packaging.