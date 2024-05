Ecco ’Lucy davanti al mare’. Ed Elizabeth Strout arriva in città

Domani (ore 19.30), nella Sala Ferri di Palazzo Strozzi, la scrittrice Elizabeth Strout, in occasione dell’uscita del suo nuovo libro ’Lucy davanti al mare’ (Einaudi, 2024), è in conversazione con Margherita Ghilardi. L’incontro inaugura la collaborazione fra il Gabinetto scientifico letterario Vieusseux e Pitti Immagine nell’ambito di ’Testo’, evento dedicato all’editoria contemporanea organizzato da Pitti Immagine in collaborazione con Stazione Leopolda, ideato da Todo Modo (ingresso libero fino a esaurimento posti).

"Siamo felici che la connessione tra Testo e il Vieusseux – spiega Agostino Poletto, direttore generale di Pitti Immagine – si consolidi nel nome di una delle più apprezzate romanziere contemporanee. Avere Elizabeth con noi, a Firenze, è un onore". In questo nuovo romanzo, l’autrice riporta il lettore ai difficili mesi della pandemia. È l’inizio del 2020 e in città giunge notizia di un virus potenzialmente letale. A New York i casi sono ancora sporadici e la gente, la scrittrice Lucy Barton fra loro, si aggrappa alla vita di sempre. Ma non William, il primo marito di Lucy. E’ un uomo di scienza e intuisce da subito la catastrofe che sembra spazzare via la vita conosciuta così come la grande paura che annienta le certezze e scuote le relazioni. Ancora una volta tocca far appello all’amore, alle sue forme strane e imperfette, per far sí che il comune dolore anziché allontanare unisca. Per salvarsi la vita.