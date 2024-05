Ecco le liste di supporto ai candidati. Fuori Lega e FI: "Manca una carta"

Sono nove le liste in lizza alle urne di giugno per 4 candidati sindaco. E non mancano sorprese dell’ultima ora, particolarmente pesanti per il centrodestra: non ci sarà la lista unica Forza Italia-Lega. Resta solo FdI. Ma vediamo i candidati sindaco in ordine alfabetico sul sostegno di chi possono contare e quali simboli gli elettori troveranno nella scheda elettorale.

MICHELE BARBAROSSA

Il candidato che era riuscito a far tornare unito il centrodestra sotto il suo nome, si ritrova appunto senza Lega e Forza Italia. "Mancanza di un documento tecnico – amministrativo" è la spiegazione ufficiale, un cavillo che impedisce la registrazione della compagine che avrebbe dovuto avere come capolista Marco Manzoli. I vertici di Lega e Forza Italia sottolineano: "Non faremo cambiare il sostegno al candidato attraverso la lista di Fratelli d’Italia", partito di cui è coordinatore comunale lo stesso Barbarossa e che sarà l’unico simbolo del centrodestra in questa tornata elettorale ripolese.

FRANCESCA CELLINI

Due le liste a sostegno di colei che è stata negli ultimi 10 anni assessore allo sviluppo economico e ai diritti. E proprio sui diritti punta "Bagno a Ripoli futurA" (con la A maiuscola finale) che ha come capolista Cecilia Mannucci, commercialista ed esperta di finanza etica e Alessandro Pini, infermiere dell’emergenza. Per "Sinistra per Bagno a Ripoli" i capolista sono la psicologa Elena Seroni, responsabile di un ente di formazione e Andrea Pagliai imprenditore agricolo. Tutti i candidati di entrambe le liste sono alla prima esperienza amministrativa, almeno sul territorio di Bagno a Ripoli.

FRANCESCO PIGNOTTI

A sostegno dell’assessore alla scuola e ai lavori pubblici uscente, ci sono tutti i partiti di centrosinistra e tanti consiglieri ancora in carica o con esperienza pregressa. Il Pd presenta una lista a sé col proprio simbolo: ne fanno parte quattro consiglieri uscenti - Bongi, Mazzi, Nocentini e Stinghi – e due che lo sono stati in passato (Franchini e Orsini). Sotto il nome di Bagno a Ripoli al centro si riuniscono, senza simboli, Italia Viva, Azione, +Europa e Partito Socialista Italiano. Capilista i tre consiglieri uscenti di IV Petruzzi, Forconi e Vulpiani, ma anche altri nomi noti in paese, come il presidente del Cat di Grassina Locardi. Prima esperienza amministrativa invece per gli 11 della lista civica "Sinistra e Ambiente per Bagno a Ripoli" capitanata dall’insegnante Silvia Innocenti Becchi.

SONIA REDINI

Alla sua seconda candidatura come sindaco, può contare sulla sua lista Per una Cittadinanza Attiva, capitanata dall’ex procuratore di Firenze, il magistrato Beniamino Deidda. C’è Matilde Bartolini, espressione di Europa Verde - Verdi Toscana, ma anche lo storico Casprini e il ritorno di Beatrice Bensi, già candidata sindaco. Stavolta però Redini conta anche su altre due liste: "Rifondazione comunista" in cui spicca la candidata sindaco di 5 anni fa Ciriello, il sindacalista D’Auria e persone da varie professioni; il "Movimento 5 Stelle" la sostiene con i suoi pezzi forte sul territorio, come Sartoni (già consigliere), Pellegrini, Viciani.