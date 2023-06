Ecco la cintura di Elonora di Toledo

La Cintura di Eleonora di Toledo riprende vita. A realizzarne una riproduzione attenta è stata la bottega orafa Paolo Penko, per celebrare i 500 anni dalla nascita della duchessa di Firenze. Si tratta del gioiello che Eleonora mostra nel ritratto del Bronzino esposto agli Uffizi. Oggi l’opera sarà visibile negli spazi di Penko Bottega Orafa in via delle Oche 20r. "Questo prezioso gioiello – spiega il maestro Paolo Penko – va ad arricchire la collezione privata dell’Oreria medicea di cui fanno parte la Corona Granducale di Cosimo I e il suo Gran Collare del Toson d’oro, lo Scettro Mediceo, e il Gran Diamante di Toscana. La realizzazione della Cintura ha richiesto due anni ed è stata sostenuta da un attento studio storico, tecnico e iconografico".

In argento dorato, lunga 177 cm, la Cintura alterna (come nel dipinto) due tipologie di maglie, per un totale di 115 elementi, con 11 castoni e il prezioso bussolotto.