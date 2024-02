Ecco la 26esima ’casa accoglienza’ per aiutare le famiglie con figli malati. Ci sarà il cardinale Giuseppe Betori

Le strade di Itala Meucci e quella di Tommaso Bacciotti, da cui prende il nome la Fondazione Tommasino Bacciotti, si incroceranno oggi alle 10.45. Paolo Bacciotti, babbo del piccolo Tommasino aprirà la ventiseiesima abitazione per aiutare chi non può mettersi un alloggio dove stare nei giorni e nelle settimane in cui devono essere curati i propri figli. Si chiamerà ’Casa Itala’, in via Pier Capponi 49, ed è l’appartamento dove lei ha vissuto per tantissimi anni, dispensando saggezza e amore. All’apertura di questa struttura d’accoglienza sarà presente anche il cardinale Giuseppe Betori.