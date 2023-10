Ecco il quarto defibrillatore a Chiesanuova

Inaugurato a Chiesanuova il quarto defibrillatore della rete salvavita promossa e realizzata dal Comune, dalla Misericordia di San Casciano e dalla Festa del Volontariato Sancascianese. Quello di Chiesanuova arriva dopo Bargino, San Casciano e Cerbaia e potrà garantire maggiore tutela e prevenzione alla salute dei cittadini. È posizionato in piazza Mazzini nell’ambito del progetto "Cuori in Comune". L’apparecchio fa parte di un complesso di dispositivi installati nel capoluogo e nelle frazioni. Alla sua inaugurazione presenti tra gli altri il sindaco Roberto Ciappi, il vice Provveditore della Misericordia Giuliano Pescini, la consigliera comunale Ketty Niccolini, il medico responsabile del territorio per il 118 Serena Straffa, e Patrizio Bianchi per la Festa del Volontariato.