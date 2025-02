Ecco i ’Gringo’: l’Inverno Assurdo dei Selton al Viper

L’Inverno Live Assurdo Tour dei Selton, la band di Porto Alegre, da anni attiva a Milano, fa tappa stasera alle 21 al Viper Theatre per proporre al pubblico il suo pop più sofisticato, un repertorio canzoni che risplendono di una leggerezza che unisce dinamicamente folk universale, indie pop, bossa nova, elettronica, beat, hip hop a testi in italiano, portoghese, inglese, per creare emozioni nuove, inattese, magiche. Ramiro Levy, Daniel Plentz ed Eduardo Stein Dechtiar, per presentare dal vivo i loro successi e i nuovi pezzi dell’album ’Gringo Vol.1’ hanno allestito una formazione a cinque, con doppia batteria. Insieme ai Selton suoneranno Daniela Mornati alle tastiere e voce, e Giulia Formica alla batteria, che daranno ancora più spessore al sound del gruppo. "Volevamo un disco che suonasse Gringo – spiega il gruppo – in Brasile si dice così per descrivere qualcosa che è difficile da classificare, che sembra arrivato da un altro pianeta: pensiamo di esserci riusciti stavolta".

G.Ball.