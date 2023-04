"Ecco come liberare Campi dal traffico"

La viabilità cittadina al centro della campagna elettorale. Se nei giorni scorsi erano stati i candidati del centrodestra a intervenire sulle opere viarie necessarie per lo sviluppo della città, adesso è il candidato del Pd, Leonardo Fabbri, a ri-accendere i riflettori sugli interventi per la mobilità. "La priorità delle priorità – dice Fabbri – è completare la realizzazione delle due circonvallazioni che libereranno Campi dal traffico, quella Ovest e quella Est. La Ovest, che dalla Bretella di Capalle arriverà alla rotonda della Esselunga, permetterà di liberare via dei Confini dai mezzi pesanti attraverso anche il declassamento a strada solo urbana della Barberinese: e così sposteremo il traffico dei camion da questa zona". Durante l’ultima consiliatura sono stati approvati il progetto definitivo e la variante urbanistica. "Se sarò eletto sindaco – aggiunge il candidato – uno dei miei primi atti sarà la definizione in tempi rapidi del progetto esecutivo per la circonvallazione Ovest: come risorse useremo i 7 milioni stanziati dalla Regione. La mia idea è quella di procedere per lotti in modo da avere già effetti molto positivi appena sarà completato il primo tratto fino all’Esselunga, perché alleggeriremo il traffico ora costituito dai camion che vanno all’Esselunga e all’hub Gls".

Non solo. "Realizzeremo anche la Circonvallazione Est: c’è già pronta via Prunaia che va solo inaugurata, ma bisogna progettare la nuova arteria: il confronto con la Regione per i relativi finanziamenti è già stato aperto, bisogna andare avanti spediti e decisi". Fabbri spinge anche sul cosiddetto "asse delle industrie", cioè la bretella che da Capalle va fino al Macrolotto di Prato, su un nuovo collegamento da Capalle ai Gigli e pure sulla revisione dei sensi unici in centro.

Ma alle proposte di Fabbri replica subito il candidato della sinistra, Andrea Tagliaferri. "Se oggi la viabilità è un caos, è colpa di chi non è stato in grado di completare i lavori per la realizzazione della circonvallazione della città. Eppure i soldi, 7 milioni di euro, erano già stati stanziati dalla Regione nel lontano 2013. Evidentemente però, chi ha amministrato il Comune negli ultimi nove anni aveva ben altre priorità", dice Tagliaferri. Aggiungendo che Campi "ha bisogno di un piano urbano per la mobilità sostenibile, che deve partire da un’analisi lucida dei flussi di traffico, basata su dati scientifici".