Eccellenze scandiccesi in Arabia. Vetrina mondiale della pelletteria

C’è una pelletteria di Scandicci tra le sole sei aziende italiane chiamate a rappresentare il made in Italy in Arabia Saudita (nella foto la delegazione scandiccese). La Saudi International Handicrafts Week vuole mettere in evidenza l’artigianato d’eccellenza nel mondo. Alla esposizione c’era Sapaf pelletteria a conduzione familiare con 70 anni di vita ed esperienza nel settore.

L’azienda che fa base a Scandicci, è una delle sei imprese, tutte toscane, scelte per partecipare alla manifestazione in rappresentanza del made in Italy, iniziativa promossa da Life Beyond Tourism. Uno spaccato del saper fare della nostra regione che abbraccia settori diversi: pelle ma anche ceramica, legno, argento, paglia. "La nostra partecipazione è stata finalizzata alla scoperta di un mercato potenzialmente interessante per il nostro target – spiega il titolare di Sapaf, Andrea Calistri – il nostro brand appartiene alla categoria del super lusso di nicchia, dove la componente dell’artigianato, della cura del dettaglio, della manualità, oggi supportati dalle tecnologie più avanzate, riveste ancora un ruolo fondamentale e imprescindibile. E che quindi si colloca bene all’interno di una manifestazione considerata la più importante del Paese in tema di artigianato e patrimonio culturale ad esso collegato". In Arabia Saudita Sapaf ha portato The Black Peacocks, la collezione pensata con l’uso dell’AI; un progetto per innovare il processo produttivo.