Eccellenze cittadine. Sansone alla guida di Aep: "Nel 2024 più assunzioni"

SIGNA

Nuovo amministratore delegato per la Aep Ticketing Solutions, azienda leader nel settore della bigliettazione elettronica per il trasporto pubblico locale, con sede principale a Signa. Alla guida della società è stato nominato Alessandro Sansone, classe 1972, nato in Puglia, ingegnere meccanico di formazione, con esperienze pregresse in Westinghouse Electric Company, Honeywell, Philips e Skf. "Punto a confermare sul territorio italiano il nostro potenziale e a consolidare la nostra azienda come corporate – ha detto Sansone - aprendo le strade dei mercati internazionali secondo strategie studiate. Questo sarà inoltre l’anno in cui copriremo tutta Milano con la nostra presenza. Nel 2024 assumeremo l’8% di persone in più in Italia e abbiamo in previsione dei potenziali inserimenti anche all’estero. Ci sarà sempre posto da noi per gente che vuole mettersi in gioco". Nata nel 1998, Aep Ticketing Solutions è un’impresa pioniera nella realizzazione di sistemi "cashless" a bordo dei mezzi pubblici.