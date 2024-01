Eccellenze cittadine Arriva la Bbc. La Fornace sbarca sulla tv inglese

Ancora una volta la Fornace Masini di Impruneta è protagonista sul piccolo schermo, anche a livello internazionale. Dopo la puntata di "Searching For Italy" con Stanley Tucci sulla CNN, il programma "Sempre Verde" con Biagio Sardella" e Donnavventura sempre sulla quarta rete, ora l’azienda guidata da Costanza Masini col padre Marco è finita sulla BBC. E’ stata scelta dalla serie tv "Amanda e Alan’s Italian Job", un programma che solo nella prima stagione ha registrato una media di 3,9 milioni di spettatori a puntata. Protagonisti del programma sono Amanda e Alan: la coppia ha ristrutturato una vecchia abitazione acquistata alla cifra simbolica di 1 euro nel centro storico di Vergemoli (Lucca), servendosi di artigiani locali ed entrando in contatto con la comunità locale. Per la ristrutturazione del giardino, visibile nel terzo episodio, la produzione ha scelto di girare alcune scene nella storica Fornace Masini scegliendo le sue terrecotte artistiche. Al termine del restauro, la proprietà sarà messa in vendita dalla produzione e i profitti saranno devoluti in beneficenza. "Le riprese sono durate circa mezza giornata - racconta Costanza Masini, che è anche presidente di Donne Impresa Confartigianato - ed è stato davvero divertente ospitarle e conoscere Alan". Durante la puntata si vede Alan insieme a Costanza e alla sorella Gioia mentre visita la fornace e si cimenta nella realizzazione di un vaso, che poi andrà a decorare la casa a Vergemoli. "E’ stata una grande emozione vedere la nostra attività e il nostro nome sugli schermi della BBC" conclude Costanza che, sempre con la sorella Gioia, era stata protagonista anche di una puntata de I Soliti Ignoti su Rai1.