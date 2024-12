Eccellenze ’Ars Manualis’ in Santa Maria Novella

Sedici casette in legno in stile altoatesino arrivano in piazza Santa Maria Novella, nel cuore di Firenze, per i mercatini di Natale ’ChristmARS 2024’ organizzati dall’associazione ’Ars Manualis’ e incentrati sul fatto a mano. Da oggi al 22 dicembre (dalle 10 alle 20) gli stand addobbati in stile natalizio metteranno in mostra le eccellenze dell’artigianato artistico toscano, arti orafe, pelletteria, legatoria, tessuti, ceramica, legno, mosaico fiorentino ed enogastronomia. ’Ars Manualis’ nasce proprio col proposito di portare in piazza il saper fare. E l’artigianato toscano, da sempre vasto laboratorio di ingegno e creatività, rappresenta la risorsa più autentica che possediamo.