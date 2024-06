E Pianigiani omaggia subito. Gianni Somigli

La prima uscita pubblica del neosindaco Valerio Pianigiani è in nome della memoria e della solidarietà. È stato una presenza attiva a Incisa nella giornata tutta dedicata a Gianni Somigli e organizzata dai suoi amici e dal suo club. Nell’ottobre scorso, a soli 43 anni, Gianni è stato strappato alla sua famiglia e alla comunità a cui era tanto legato. La sua Incisa, dove è nato e cresciuto e dove ha giocato e allenato suo padre Eugenio, personaggio conosciuto e molto ben voluto in zona, non ha alcuna intenzione di lasciare andar via il suo "tatuastorie": di professione tatuatore, era anche scrittore, artista, pittore e giornalista. Aveva una vera passione per la scrittura, autore di alcuni libri di cui uno, "Il gioco del giorno", aveva vinto la terza edizione di Petrarca.FIV nella sezione degli scrittori locali. Gianni amava anche disegnare, cucinare, coltivare, camminare nei boschi e vivere nella natura con la sua "Claudina".

Il suo paese di origine ha organizzato per lui un match di calcio chiamato semplicemente la "Partita degli amici di Gianni", un incontro bello, di sport sano, il quale è stata scoperta davanti all’impianto sportivo una targa. "In ricordo di Gianni Somigli. Scrittore, tatuatore, sportivo. Un incisano, uno dell’Ideal Club, uno di noi" si legge sopra la lastra. All’inaugurazione era presente la famiglia di Gianni e anche l’ormai ex sindaco Giulia Mugnai che non poteva mancare a questo evento. Il ricordo è andato avanti con una cena di beneficenza al circolo Arci di piazza Auzzi. I proventi andranno in beneficenza ad alcune associazioni del territorio, come Gianni avrebbe desiderato.

Manuela Plastina