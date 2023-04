È Padel-mania, ma niente campi Il Mugello ora corre ai ripari

Tutti pazzi per il padel. In Mugello, sprovvisto di strutture per praticarlo, prossimamente saranno inaugurati alcuni campi, tra Vicchio, Scarperia e San Piero, e Borgo San Lorenzo. A Vicchio il campo sorgerà nell’area dei campi da tennis (adiacente alle piscine e al campeggio) e l’iter per la sua realizzazione (con un investimento complessivo di circa 115mila euro) è già abbastanza avanzato e porterà a creare un campo di misure regolamentari (ovvero10 metri per 20 metri) con struttura metallica, illuminazione e copertura. Il progetto è curato dall’ufficio tecnico del comune e l’area scelta è quella di via Costoli. E si prevede che il campo da padel sia pronto per giugno-luglio. Commenta il sindaco Carlà Campa: "Siamo contenti di poter fornire questa opportunità agli sportivi, agli appassionati di questa giovane disciplina e al territorio". Per San Piero a Sieve il sindaco di Scarperia e San Piero, Federico Ignesti, spiega che la locale polisportiva ha deciso, insieme al Centro Padel Mugello di realizzare i campi nell’area degli impianti sportivi Alessia Ballini. E che, anche per questo, in consiglio comunale è stato deciso di estendere la concessione per dieci anni dalla fine della scadenza; che era prevista per il 2025 e che viene spostata al 2035. Il progetto è quello di realizzare due campi, con la possibilità di crearne un terzo successivamente. A Borgo San Lorenzo, l’assessore Frandi spiega che, mentre si era parlato di realizzare un campo all’interno del Centro Giovanile, ci sono progetti per realizzare un campo nella zona dei campi da tennis, legato al progetto di ampliamento del tennis club, e due campi al centro piscine. Per questi ultimi Giovanni Incagli, amministratore della Vivi lo sport spiega che si tratterà di un project in partnership pubblico privato e che saranno pronti non prima dell’inverno.

Nicola Di Renzone

Paolo Guidotti