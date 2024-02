È nata una (baby) stella: "Il futuro? Musica e mare"

di Pier Francesco Nesti

Una ‘parlantina’ da fare invidia a chi è già del mestiere. Adele, Lady Gaga ed Elisa le sue cantanti preferite. Giulia Mosca, che si dichiara "orgogliosamente campigiana", ha 11 anni e le idee chiare sul suo futuro. Lo ha dimostrato partecipando a ‘The Voice Kids’, versione del famoso format interamente dedicata ai bambini e in onda sugli schermi Rai, dove ha cantato ‘Bellissima’ di Annalisa al cospetto di giudici del calibro di Gigi D’Alessio, Loredana Bertè, Arisa e del rapper Clementino. Ma Giulia è anche una bambina che, oltre ad avere voti alti a scuola, frequenta la media Garibaldi, ha molteplici interessi, che raccoglie anche nei suoi video social, "tenuti sempre sotto controllo dai genitori", ci tiene a sottolineare mamma Daniela.

Una passione che è cresciuta con il passare del tempo e che si è trasformata in una pagina facebook dal nome ‘Pis Pas Spuk’, "nato anche questo casualmente", fino a farla diventare quasi una blogger in erba. Ma Giulia ha anche un account di Tik Tok che utilizza per parlare dei libri che legge e che consiglia ai suoi followers.

Il suo sogno? Quello di fare la cantante o anche l’archeologa subacquea, con una preferenza per la prima. Un amore, quello per la musica, coltivato fin da piccola, grazie anche alla passione di babbo Giancarlo per il Karaoke. E che l’ha portata sei anni fa a iscriversi alla scuola di canto ‘Bluenote’ seguita da Lidia Coci. "L’idea dell’archeologa subacquea – racconta – mi è venuta dopo avere visto il film ‘Titanic’: il mare è da sempre poco esplorato e ho pensato: potrei farlo io da grande". E Sanremo? "Il festival l’ho visto, ma mi sono addormentata". Il tifo? Lo ha fatto per Annalisa. E chissà che fra qualche anno su quel palco non ci sia proprio lei.