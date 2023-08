E’ morto Paolo Materassi, ex assessore e memoria storica delle Croci

Grande tristezza a Calenzano per la scomparsa di Francesco Materassi, per tutti Paolo, morto due giorni fa a quasi 83 anni. Ieri mattina è stata aperta la camera ardente nella sala Nilde Iotti, a palazzo comunale: la salma sarà esposta fino alle 14 di oggi, un’ora dopo l’ultimo saluto nella chiesa di San Pietro a Casaglia. Il sindaco Prestini e l’amministrazione hanno espresso cordoglio per la perdita di "un punto di riferimento per la comunità de Le Croci e un uomo delle istituzioni che grande impegno politico amministrativo e civico ha riversato sul nostro territorio per tutta la vita".

Nato il 12 settembre 1940 a Calenzano, Paolo Materassi aveva aderito al movimento cooperativo fin dalla più giovane età, entrando nel Consiglio di amministrazione della Coop de Le Croci a partire da metà anni ‘60, fino a diventarne presidente nel 2014. Dal 1965 al 1975, nelle giunte guidate da Bruno e poi da Otello Faggi, aveva ricoperto l’incarico di assessore con deleghe al Bilancio. Erano gli anni in cui vennero realizzate opere come la scuola di Carraia e l’acquisto del complesso immobiliare delle Gorette a Cecina.