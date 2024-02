È l’anno del drago, il più atteso. La grande festa cinese al Piazzale: "Avanti sulla via dell’integrazione"

Quello di quest’anno è il capodanno più atteso dalla popolazione cinese nel mondo, perché il 10 febbraio è iniziato finalmente l’anno del drago. È l’animale più amato dei dodici che compongono lo zodiaco dell’Estremo Oriente, nonché l’unico mitologico: bestia saggia e benevola – non malvagia come nella cultura occidentale – il drago è associato al successo, alla salute e alla fortuna.

I festeggiamenti del capodanno cinese a Firenze si terranno domenica 25 febbraio al piazzale Michelangelo e inizieranno con la tradizionale parata del drago alle 13.30. Insieme al corteo ci saranno anche esibizioni di arti marziali e sfilate di abiti in costume, oltre a canti e balli popolari al ritmo di tamburi e cimbali. Il rosso sarà il colore predominante come simbolo di vitalità, gioia e fortuna.

All’evento, organizzato dall’associazione Cinese a Firenze, parteciperanno tra gli altri il sindaco Dario Nardella, il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, il console generale cinese a Firenze Guan Zhongqi e tanti vip: attesi Carlo Conti, Leonardo Pieraccioni e Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina. "E’ il primo anno che a Firenze organizziamo il Capodanno Cinese, per noi è una celebrazione molto importante ed è il nostro modo di dire ’Grazie’ a Firenze, un’occasione per continuare sulla strada dell’integrazione" sottolinea l’imprenditore Luigi Xia, presidente dell’associazione Turismo cultura Italia-Cina. Dopo la danza del Drago e del Leone, simbolo di forza e coraggio, si entra nel vivo con la danza del tamburi, una tradizione che arriva direttamente dal nord ovest della Cina messo in scena dall’associazione artistica delle Donne di Firenze per poi lasciare il palco al coro Luci Cinesi a cura invece dell’associazione Stella Cinese. La Scuola cinese fiorentina si esibirà nella danza dei ventagli che abbina i movimenti di arte marziale al ballo mentre il maestro Liu-Tai Chi stile Chen metterà in scena una performance teatrale.

Al piazzale Michelangelo anche il gioco degli indovinelli con le persone che si divertiranno a risolvere gli enigmi presenti sulle lanterne e una simulazione di un vero e proprio allenanento a mani nude contro la lancia con protagonista la scuola di Arti marziali Weisong Shaolin. Ma ci saranno anche i giocolieri e le maschere dell’Istituto Confucio. Infine, l’associazione Yan Huang porterà sotto i riflettori del piazzale "Domani sarà un giorno migliore", il famoso brano per bambini cinesi che vuole essere un messaggio di speranza e ottimismo per il futuro. Un ricco calendario di appuntamenti che domenica 25 febbraio, dalle 13.30 alle 18, sarà aperto a tutta la città con eventi gratuiti. A seguire si terrà il gran galà su invito presso il ristorante La Loggia del Piazzale.