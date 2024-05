È la sera di Girotondo per il Meyer. Tutti al Teatro Cartiere Carrara. Ospite d’onore Luisa Corna

Stasera, ore 20,45, al Teatro Cartiere Carrara (ex Tuscany Hall), andrà in scena “Girotondo per sempre”, lo spettacolo di varietà per il Centro di Oncologia Pediatrica dell’Ospedale Meyer. Una serata benefica condotta da Stefano Baragli con la regia di Aurelio Patella e la partecipazione di Luisa Corna. Il finale della serata sarà a cura del Raise Hearts Gospel Project proposto da Letizia Dei, tutta l’energia del gospel cantato da quattro donne con il solo accompagnamento pianistico. Le voci sono di Lucilla Fossi, Letizia Dei, Yrjia Cecilia Haglund, Hortensia Teran, al pianoforte Federico Pacini. La serata vedrà tra i partecipanti anche Mattia Boschi, Stefano Rotring & Maela Chiappini e molti altri. Special guest Luisa Corna.