E il caso Cascine sbarca a Roma: Firenze chiede aiuto per sicurezza

Sicurezza, Firenze continua a chiedere un aiuto a Roma. Al ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, "ho fatto presente anche il caso specifico delle Cascine" ha detto in queste ore il sindaco Dario Nardella aggiungendo poi: "Sulle zone critiche del parco stiamo mettendo agenti della municipale, di giorno e di notte e stiamo facendo un’azione di contrasto pesante e chiedo che anche da parte dello Stato ci sia attenzione particolare su questi luoghi".

E’ quanto ha formalizzato giovedì il primo cittadino al titolare del Viminale nel colloquio avuto dopo la riunione con i sindaci metropolitani sui migranti e i minori non accompagnati. "E’ stato un buon incontro, perché il ministro ha comunque dimostrato attenzione. Ovviamente ora noi aspettiamo le risposte concrete". Al ministro, continua, "ho fatto presente la necessità di ripristinare in toto il progetto ‘Strade sicure’". Poi la risposta alle polemiche: "A chi mi dice che solo ora mi occupo di sicurezza rispondo che sfido chiunque a dire che sia così, perché da quando sono sindaco, con tutti i governi, ho sempre chiesto un’interlocuzione trasparente e seria sull’esigenza di sicurezza della città. Ho sempre messo la sicurezza in cima all’agenda, senza guardare il colore dei governi. Per me ci può essere qualunque governo, ma l’impegno sulla sicurezza da parte dello Stato deve essere centrale".