E’ Daniela Pancani la nuova coordinatrice di Azzurro Donna (FI)

Daniela Pancani è la nuova responsabile di Azzurro Donna Sesto Fiorentino, il movimento femminile di Forza Italia. Ha ricevuto le deleghe dalle coordinatrici regionale Rita Pieri e provinciale Cinzia Pandolfi a margine dell’evento "10 (+2) ragazze per noi" svolto a Prato. "Insieme al coordinatore provinciale Paolo Giovannini, ho il piacere di accogliere nel coordinamento comunale Daniela Pancani come responsabile a Sesto - dice Marco Allegrozzi, coordinatore di Forza Italia - Daniela rientra in Forza Italia con tanta voglia di fare, in un ruolo in cui esalterà la sua sensibilità verso tante tematiche importanti". Azzurro Donna "intende essere un punto di riferimento per le donne che cercano sostegno in un momento di fragilità e per quelle che vogliano dare un contributo".