È Chiara Innocenti la coordinatrice FdI

Chiara Innocenti è la nuova coordinatrice di FdI per Impruneta e Greve in Chianti. Imprunetina, già consigliere comunale nella precedente consiliatura, aveva aderito al partito nel 2022. Il congresso congiunto dei due Comuni, guidato dal coordinatore provinciale Claudio Gemelli e dai consiglieri comunali di Impruneta e Greve, ha decretato la sua nomina a coordinatore per i due circoli congiunti. "Sono onorata dell’importante incarico – ha detto Innocenti -. Ci attendono tante grandi sfide: farò il massimo per raggiungere tutti gli obiettivi che abbiamo definito insieme e non mancherà mai il mio ascolto e supporto per la cittadinanza".