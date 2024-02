Firenze: valigia abbandonata in Duomo, evacuata la cattedrale. Falso allarme

Firenze, 3 febbraio 2024 – Era scattato l’allarme per una valigia abbandonata all’interno del Duomo, nel centro di Firenze, e ritrovata poco dopo le 13,30 di oggi 3 febbraio. La polizia, una volta giunta sul posto, ha ricostruito che quel trolley apparteneva a due turisti. Gli addetti alla sicurezza in via precauzionale avevano evacuato la Cattedrale. L’allarme è dunque rientrato.