Duemila firme per riaprire via da Empoli

Via Mariti in commissione. Ieri pomeriggio, in seduta congiunta si è riunita la commissione consiliare Ambiente con quella Urbanistica. All’ordine del giorno la mozione sulla possibilità di realizzare un parco in via Mariti, su proposta del leader di Sinistra Progetto Comune Dmitrij Palagi, a poche settimane dall’anniversario del tragico incidente nel quartiere Novoli che ha sconvolto l’intera città. La mattina del 16 febbraio 2024, infatti, una trave lunga 20 metri è collassata provocando cinque morti di operai presenti nel sito in costruzione per la realizzazione di un supermercato Esselunga.

A Palazzo Vecchio, sono atterrati ieri in commissione i due testi proposti da Spc mirati all’accoglimento delle istanze dei residenti di via Mariti, compresa l’ipotesi di un parco verde e lo sblocco della via intercessa di Giovanni da Empoli. "Sono due le nostre petizioni – fanno sapere Palagi e Maerten, esponente di Spc del Quartiere 5 –, non in contraddizione tra di loro. Il Comitato ex Panificio Militare e la parrocchia della zona hanno depositato 819 firme (a cui si aggiungono quelle online, che sono oltre 1.100), per agire urgentemente per favorire la riapertura di via Giovanni da Empoli, procedere a derattizzare ed evitare l’abbandono dell’area segnata dalla strage dello scorso anno nel cantiere Esselunga. Ci è stato detto in commissione che entro 30 giorni il consiglio comunale se ne farà carico, a seguito del deposito avvenuto a metà febbraio".

L’Assemblea 16 Febbraio, nata nell’immediata risposta alla strage nel 2024, tornata a manifestare nel primo anniversario, "ha rilanciato l’idea di realizzare un parco. Abbiamo depositato due atti di sostegno a queste due petizioni. Ci fa piacere l’attenzione e la disponibilità emersa oggi. La memoria non basta, occorre procedere con cura e attenzione, stando al fianco delle persone e con la capacità di ascolto".

Fr.Ing.