Due uomini diventati icone al teatro Florida

Il diario civile di due uomini, non di due eroi. E’ "L’ultima estate. Falcone e Borsellino 30 anni dopo", spettacolo finalista al Premio in-Box 2022 che racconta gli ultimi mesi di vita dei due magistrati in programma oggi alle 19 (con una replica in matinée domani alle 11) al Teatro Cantiere Florida di Firenze (via Pisana 111R) nell’ambito del cartellone a cura di Versiliadanza. Prodotto dal Teatro Metastasio su progetto del regista e attore Simone Luglio, diretto da Chiara Callegari e interpretato dallo stesso Luglio e da Giovanni Santangelo, lo spettacolo è firmato da Claudio Fava, presidente commissione antimafia e già autore della sceneggiatura de "I 100 passi". "Si parte dalla fine. Dalla loro morte", spiega Claudio Fava. E aggiunge: "Sul palco i faldoni, le sedie, le giacche, l’ufficio in cui tutto è iniziato. Due attori ed elementi scenici ridotti all’essenziale, perché padrona deve essere la parola. Parole recitate, confidate a un microfono, affidate ai tasti di una macchina da scrivere, riprodotte da un registratore, a volte ridotte al silenzio di fronte ai ricordi. Un viaggio nel tempo con due guide d’eccezione e una domanda sospesa: quale parte tocca a noi, adesso?". Lo spettacolo sottrae Giovanni Falcone e Paolo Borsellino all’apparato celebrativo che ha fatto di loro delle icone cristallizzate e li restituisce nella dimensione più autentica e quotidiana, che nulla toglie al senso della loro battaglia, ma li completa come esseri umani.

Barbara Berti