Due ragazzi salvati a Croci dai pompieri

Brutta avventura per due amici, un ragazzo e una ragazza, a Valibona, sopra le Croci di Calenzano dove stavano facendo un’escursione. Nel tardo pomeriggio di qualche giorno fa si sono ritrovati sotto una pioggia torrenziale, col cellulare quasi scarico e senza sapere dove andare, avendo perso l’orientamento. "Ci hanno chiamati terrorizzati – racconta Beatrice, madre del ragazzo – e noi abbiamo allertato il 112, ricevendo subito un’ottima assistenza telefonica". Si è attivata la squadra di Barberino del Mugello, città dove i due giovani vivono. "Il caposquadra, rassicurandomi, ci ha lasciato il suo numero di telefono - racconta ancora Beatrice -, poi si è diretto con il resto della squadra verso la zona individuata. Hanno camminato lungo un sentiero in forte pendenza per 45 minuti sotto la pioggia a dirotto e hanno raggiunto i ragazzi, infreddoliti e impauriti, riportandoli sani e salvi da noi". Beatrice dice di aver trovato nei vigili del fuoco una "seconda famiglia: non dimenticherò mai i sorrisi di quei ragazzi della squadra. Questo non è fare solo il proprio lavoro: è metterci il cuore e fare la differenza per le persone in difficoltà. Ho conosciuto persone veramente speciali a cui saremo sempre debitori".