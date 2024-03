Due piccoli della primaria non pranzano di giorno: "Ma restano in mensa"

In teoria i bambini sarebbero esentati dal Ramadan e dovrebbero iniziare il digiuno solo dall’età della pubertà. Alcune famiglie di fede islamica, particolarmente osservanti, coinvolgono i figli anche prima (a partire dai 10 anni) in questa pratica religiosa. Così accade che anche piccoli della primaria che pranzano a scuola debbano restare senza mangiare mentre i coetanei sono a mensa.

Uno scenario che si sta verificando all’Istituto Comprensivo di Calenzano dove due alunni della primaria "Don Milani" saranno a digiuno, nel periodo del Ramadan, e non condivideranno con i compagni il pranzo: "Abbiamo ricevuto due richieste – dice la dirigente scolastica Cinzia Boschetto – e ne ho preso atto rispettando la scelta delle famiglie. In realtà noi non abbiamo docenti fissi con cui assicurare la vigilanza ma una delle due famiglie è concorde per fare rimanere la figlia in refettorio con i compagni, per l’altra richiesta arrivata nel pomeriggio di oggi (ieri, ndr) al momento è prevista la permanenza in refettorio, se ci dovessero essere disagi penseremo a una soluzione diversa. Cercheremo di impegnare questi bambini, per quanto possibile, in attività durante l’orario della mensa". Una richiesta di digiuno è arrivata anche per una studentessa del Liceo scientifico Agnoletti ma solo perché si trova fuori casa per un viaggio di istruzione con la scuola. In generale per bambini molto piccoli provenienti da famiglie musulmane non ci sono divieti a mensa se non quelli legati ai precetti generali della religione:

"In effetti – spiega Filippo Fossati, amministratore unico di Qualità & Servizi, l’azienda che gestisce le refezioni scolastiche dei Comuni della Piana oltre che di Barberino del Mugello e Carmignano – per il Ramadan non abbiamo un menù particolare ma resta la dieta speciale per motivi religiosi con l’avvertenza di costruirla in modo che il bambino non si senta isolato, si cambiano solo i piatti non compatibili".