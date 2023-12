Due nuovi autovelox sulle strade. Approvata la delibera, è polemica

Due nuovi autovelox per Lastra a Signa. È stata infatti approvata in Consiglio metropolitano la delibera di trasferimento fondi (proposta dal consigliere delegato Giacomo Cucini), al Comune di Lastra a Signa per l’installazione di postazioni fisse per il controllo remoto della velocità sulla strada provinciale 72, via Vecchia Pisana (quella che collega il capoluogo con Malmantile), tra il km 1 e il km 2.

"Era necessario intervenire prontamente – ha detto Cucini – per migliorare la sicurezza della viabilità in quel tratto oggetto di numerosi incidenti, come risulta alla polizia municipale. Questi, pur non apparendo considerevoli dal punto di vista numerico (trattandosi di 29 sinistri nel quinquennio 2017-2022), risultano invece essere particolarmente rilevanti per la gravità. In collaborazione con il Comune di Lastra a Signa – ha concluso - si è dunque ritenuto opportuno installare due dispositivi nei seguenti punti della Sp 72: al Km 1+200 sulla direttrice per Lastra a Signa e al Km 1+005 sulla direttrice per Ginestra Fiorentina". L’importo oggetto del trasferimento è pari a 130.670 euro con i quali il Comune potrà acquistare i due autovelox.

Successivamente, l’amministrazione trasferirà alla Città metropolitana di Firenze il 50% degli importi derivanti dal gettito incassato annualmente dalle sanzioni. "È una strada molto pericolosa – ha detto Angela Bagni, conigliera in Metrocittà e sindaca del comune di Lastra a Signa – sulla quale si sono verificati incidenti mortali e che sopporta importanti flussi di traffico, da qui la richiesta del Comune che ha visto un confronto serrato con polizia stradale e tecnici della Città Metropolitana e che ha portato a dare questa risposta".

Critiche le opposizioni. "Attingere così ai fondi della Città Metropolitana – ha detto il consigliere dei Territori beni comuni, Enrico Carpini - crea un precedente pericoloso di richiesta analoga, per le strade provinciali, da parte di tutti i Comuni. È necessario acquisire documentazione sull’effettiva pericolosità". Voto di astensione anche dal gruppo Centro destra per il cambiamento.

Lisa Ciardi