Due nuovi agenti per la polizia municipale: "Una risposta concreta"

L’ingresso nell’organico del Comune di due nuovi agenti di polizia municipale, "è una risposta alla necessità di potenziare il controllo del territorio, la legalità e la sicurezza delle nostre strade". Il commento del Pd comunale è positivo per l’assunzione di nuovo personale che, dice il segretario Andrea Vitali, porterà "al miglioramento della sicurezza, fondamentale per la qualità della vita". Da anni veniva segnalata la carenza in termini numerici del corpo della Municipale: troppo pochi per un territorio così vasto. Il sindaco Riccardo Lazzerini aveva annunciato che con l’assunzione finalmente possibile di due persone in più si sarebbe raggiunto il numero adeguato al territorio. Il Pd (il suo partito) ne è convinto. "Non solo sorveglianza, dice il Pd: "Si tratta di un progetto complessivo di miglioramento dei servizi in un ambiente più sereno e tutelato per tutti".