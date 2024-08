Due milioni per il centro. Nuovo look con i cantieri

Lavori in arrivo nel centro storico di Signa. Partiranno infatti con l’autunno vari interventi previsti fra piazza Cavour, via Mazzini e piazza della Repubblica, oltre che nella ex casermina, posta accanto al municipio. Si tratta in particolare dei cantieri riuniti sotto il titolo comune de "I cittadini nel centro", per un importo complessivo di 2 milioni e 32mila euro.

Partendo dall’ex casermina (che un tempo ospitava alcuni uffici dell’Arma e che completava gli spazi dell’ex caserma di via Mazzini, oggi diventata sede del Museo della paglia), è prevista una riqualificazione architettonica, energetica e funzionale dell’edificio (oggi abbandonato), con l’obiettivo di dare nuove funzioni. Il progetto prevede di portare al suo interno la sede del consiglio comunale, ora ospitata nell’ex Gimasa, sotto la biblioteca comunale.

"In tal modo – si legge nel progetto – si intende riunire in un unico tessuto architettonico gli edifici principali che rappresentano, per funzioni ospitate o storia locale, il cuore della città, promuovendo la partecipazione sociale".

L’altra porzione dei lavori riguarda la riqualificazione architettonica delle principali strade del centro e include la sostituzione della pavimentazione in bitume nero con pietra arenaria, l’abbattimento delle barriere architettoniche, l’infrastrutturazione di strade e piazze con impianti tecnologici che consentano di ospitare reti a banda ultra-larga e la riqualificare l’illuminazione pubblica.

"Relativamente alle fonti di finanziamento – hanno spiegato il sindaco Giampiero Fossi e l’assessore Andrea Di Natale – non rientriamo più nel Pnrr, ma gli interventi verranno effettuati con nuovi fondi del ministero".

Confermati tutti i target previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, ma è stata modificata la data di conclusione, con collaudo dell’opera al 30 giugno 2027.

"In base all’attuale organizzazione della tempistica – hanno detto ancora Fossi e Di Natale – si prevede la scadenza per la presentazione del progetto definitivo a settembre 2024, con approvazione dello stesso a inizio ottobre 2024".

Intanto è stata affidata la progettazione definitiva ed esecutiva all’azienda Net Engeeniring Srl, mentre la parte dell’impiantistica della casermina e del fotovoltaico sul giardino di piazza della Repubblica è stata affidata a un professionista esterno tramite incarico diretto.